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МИД Польши обвинил ФРГ в разжигании скандала между Варшавой и Киевом

МИД Польши: Киев и Берлин могли заключить тайное соглашение о вступлении в ЕС
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Фото: commons.wikimedia.org/Adrian Grycuk
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Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил ФРГ в разжигании вражды между Варшавой и Киевом, поскольку между киевскими властями и Германией может существовать тайное соглашение об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 4 октября он сообщил газете Financial Times.

По мнению дипломата, между Украиной и Германией может быть скрытая договоренность, которая предполагает, что при смене польского правительства Киев получит возможность ускоренного вступления в ЕС.

Мулярчик указал на то, что тесное сотрудничество Варшавы и Киева после начала военного конфликта стало опасным для немецкого господства в Европе.

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Ранее, 2 октября, глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что между Польшей и Украиной наблюдается период экономического спада. Одна из причин этого, в частности, недоразумение относительно транзита украинского зерна через Польшу. Он считает, что для нормализации отношений необходимы огромные усилия.

Отношения Польши и Украины ухудшились из-за продления Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна, отмененного Европейской комиссией 15 сентября. После этого замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответной мере на жест Польши. Он пригрозил в ближайшие дни ввести эмбарго на некоторые польские овощи. Помимо этого Киев подал во Всемирную торговую организацию иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава расширит продуктовое эмбарго, если Киев продолжит эскалацию.

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