Почти половина опрошенных американцев назвала помощь Киеву не оправдавшей затраты

Почти половина американцев считает, что военная помощь Украине не оправдала свои затраты. Об этом 4 октября сообщил Чикагский совет по глобальным вопросам по итогам собственного опроса.

«Незначительное большинство американцев говорят, что $43 млрд на оружие, оборудование и обучение, которые США предоставили Украине, оправдали затраты (53% против 45% считающих, что не стоят затрат)», — говорится в итогах исследования.

Также отмечается, что большинство американцев продолжают поддерживать предоставление экономической помощи Украине (61%) и отправку дополнительных вооружений и военных поставок (63%). За последний год их число снизилось незначительно.

47% жителей США заявило, что Соединенным Штатам следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже если это означает повышение цен для американских домохозяйств. При этом 49% опрошенных полагает, что США должны поощрить Украину вести переговоры, даже если она потеряет территорию.

30 сентября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023 года), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в США была предотвращена приостановка работы правительства. Тогда же Байден заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины.

28 сентября конгрессмены США одобрили законопроект о помощи Киеву на $300 млн. В выделенную сумму входят $20 млн на ужесточение надзора за предоставлением и распределением средств, предназначенных Украине.

На заседании конгресса 28 сентября также проводилось голосование по поправке, которая предлагала запретить финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепартамента и иностранную помощь в следующем году. Она была предложена республиканкой Марджори Тейлор Грин. Однако конгресс не поддержал инициативу, проголосовав 342 голосами против и 90 голосами за.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.