В Железноводске появится детская площадка в виде Пушкинской галереи

Новую детскую площадку в виде уменьшенной форме Пушкинской галереи установят в Курортном парке Железноводска. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин в своих соцсетях.

«Делать мы ее будем на заказ — это нетипичная форма для детских площадок. Она будет современной и безопасной, а все элементы — тщательно продуманными, чтобы было не только красиво и интересно, но и безопасно», — сказал градоначальник, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

Площадка будет рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Место для нее еще не выбрали. По словам главы города, там должен быть тенек, чтобы малышам и взрослым было комфортно отдыхать летом.

Ранее в сентябре сообщалось, что свыше 10 проектов по благоустройству реализовали в Москве с начала 2023 года. В частности, в районе Косино-Ухтомский был благоустроен парк у Святого озера.