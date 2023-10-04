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Глава Минфина Силуанов сообщил о росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году

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Проект бюджета РФ предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции, в следующем году она составит 7,5%, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов 3 октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля», — сказал министр.

Силуанов напомнил, что объем расходов на пенсионные индексации составит около 600 млрд рублей.

Также глава Минфина указал, что общий объем единого пособия превысит 4 трлн рублей, а свыше 4 млн семей получат материнский капитал. Государство выделит на него 1,6 трлн рублей.

В конце сентября стало известно, что, по данным доклада Счетной палаты, в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В том же месяце депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января 2024 года в России увеличится размер пенсий.

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