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Эксперт назвал цель покупки юаней на свободные остатки бюджетных средств РФ

Эксперт Скрябин: покупка юаней на свободные остатки бюджетных средств не повлияет на курс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Решение правительства РФ разрешить Федеральному казначейству покупку китайских юаней на временно свободные остатки бюджетных средств принято с целью повысить эффективность управления средствами федерального бюджета. Об этом 4 октября «Известиям» сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Решение по сути не новое, аналогичные решения принимались в рамках «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», только там фигурировал евро, сейчас юань по понятным причинам. Ни к чему это с точки зрения курса не приведет, так как это проходит в виде валютного свопа, а не рыночных операций по купле-продаже валюты», — объяснил он.

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Накануне сообщалось, что правительство РФ разрешило Федеральному казначейству покупку юаней на временно свободные остатки бюджетных средств. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

28 сентября партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что юань уверенно занимает лидирующую позицию среди значимых для РФ валют. Это объясняется переориентацией экспортных поставок ресурсов в первую очередь в Китай и ростом китайского импорта в РФ, то есть значительно возросшей долей Китая в торговом обороте с РФ после введения санкций западными странами.

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