Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки

Нобелевская премия по химии в 2023 году была вручена исследователям из США Мунги Бавенди, Луису Брюсу и Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Квантовые точки — полупроводниковые частицы, которые обладают флуоресценцией при возбуждении в довольно широкой области спектра. Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий сегодня позволяют телевизору и светодиодной лампе распространять свой свет, а также помогают хирургам при удалении опухолевых тканей.

«Квантовые точки обладают множеством интересных и необычных свойств. Важно отметить, что они имеют разные цвета в зависимости от размера», — сказал Йохан Аквист, председатель Нобелевского комитета по химии.

В начале 1980-х годов Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле и подробно описать такое открытие.

Через несколько лет Брюс доказал размерно-зависимые квантовые эффекты в частицах, которые свободно плавают в жидкости.

В 1993 году произошла настоящая революция в исследовании квантовых точек: Бавенди совместно с коллегами создал «почти идеальные частицы», разработав способ синтеза монодисперсных растворов квантовых точек определенного размера.

3 октября стало известно, что Нобелевская премия 2023 года по физике присуждена за изучение электронов и природы света ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье. Физики удостоились награды за экспериментальные методы, которые генерируют аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.