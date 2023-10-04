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Голландский политик указал на заинтересованность ВПК США в конфликте на Украине

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Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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В продолжении конфликта на Украине заинтересован только военно-промышленный комплекс США, о чем заявил лидер нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде во время выступления в Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов 4 октября.

«Единственный игрок, который продолжает настаивать на конфликте, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой. Однако это необходимо остановить», — заявил Боде.

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
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Ранее, 22 сентября, американский лидер Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. Он добавил, что в него войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Президент подчеркнул, что США будут поставлять Украине аналогичные системы в течение зимы каждый месяц.

26 сентября в Белом доме подтвердили, что на Украину уже доставлена первая партия из 10 танков Abrams. Всего до конца года планируется поставка 31 танка. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые поставляются (ВСУ), будут гореть, так же как и другая техника

1 октября сенат США одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней. Проект не включает помощь Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 2 октября сообщила, что президент Джо Байден в скором времени выделит очередной пакет военной помощи Украине. Администрация настроена помогать столько, сколько требуется, но шаги республиканцев в конгрессе не способствуют этому, добавила она.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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