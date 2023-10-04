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АРА: Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи, запланированной на 5 октября в испанской Гранаде. Об этом сообщило агентство АРА в среду, 4 октября.

Причиной называется то, что, вопреки предложению азербайджанской стороны об участии во встрече Турции, этой возможности предоставлено не было, в основном из-за отрицательной позиции Франции и Германии по этому поводу. Из-за этого встреча приобрела бы антиазербайджанский характер, указало агентство.

«В предложенном Азербайджану пятистороннем формате (Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС) сформировалась антиазербайджанская атмосфера», — отмечается в материале.

Добавляется также, что на фоне проармянских заявлений французских официальных лиц, визита министра иностранных дел Франции в Армению и военного сотрудничества, заявлений о поставках оружия и боеприпасов, а также обвинения президента Совета ЕС Шарля Мишеля в адрес Азербайджана Баку не увидел необходимости участвовать в переговорах такого формата.

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О планируемой встрече было объявлено в конце сентября. Для ее подготовки Брюссель с рабочим визитом посетил секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян. Там он встретится с советником по внешней политике президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, а также с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении должны были состоятся на фоне обострения кризиса отношений между двумя странами, после того как 19 сентября Азербайджан начал проведение в Нагорном Карабахе, подавляющее большинство населения которого составляли армяне, антитеррористических мероприятий и потребовал полного вывода оттуда армянских военнослужащих. Через два дня после этого, 21 сентября, в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По итогам встречи представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Тогда же начался процесс разоружения карабахских формирований.

Позднее, 28 сентября, лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января, а ее население будет полностью реинтегрировано в соответсвии с условиями Азербайджана, частью которого Карабах является согласно подписанному еще в 2022 году совместному заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Алиева.

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