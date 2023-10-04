УЕФА: чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом 4 октября сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Они смогут провести турнир из-за отказа Турции бороться за организацию соревнований. При этом Турция подала совместную заявку с Италией на проведение Евро-2032. Других кандидатов на проведение этих турниров нет.
Об официальном решении УЕФА объявит 10 октября на исполкоме организации.
Ранее, 28 июля, сообщалось, что Итальянская федерация футбола (ИФФ) и Турецкая футбольная федерация (ТФФ) попросили объединить их заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года.
Федерации футбола Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии подали совместную заявку на турнир 2028 года в апреле.