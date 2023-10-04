Карта спецоперации на Украине 4 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 октября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах Андреевки, Водяного и Невельского ДНР. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы. В районе Константиновки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ и «Азова» в районе Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении отражена атака теробороны в районе Приютного Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие Д-20.

На купянском направлении поражены живая сила и техника ВСУ и теробороны в районах Синьковки, Берестового Харьковской области, Стельмаховки и Артемовки ЛНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля. В районе Шийковки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах Купянска и Липцы уничтожены склады ВСУ и теробороны.

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Малой Токмачки и северо-западнее Вербового Запорожской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих и два автомобиля. Поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также орудие М119 производства США.

На херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также склад боеприпасов теробороны в районе Херсона.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 484 самолета, 250 вертолетов, 7491 беспилотный летательный аппарат, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 326 танков и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 789 единиц специальной военной автомобильной техники.