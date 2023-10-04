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В ООН спрогнозировали рост ВВП России на 2,2% в 2023 году

ООН: Россия — одна из немногих стран G20, экономический рост которых ускорится в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия стала одной из немногих стран «большой двадцатки», экономический рост которых ускорится в этом году. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023 год.

«Аналогичным образом среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями <…>», — отмечается в документе.

Исходя из экономических факторов, рост внутреннего валового продукта (ВВП) составит 2,2% и 2% в 2023 и 2024-мгодах соответственно.

В сентябре министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в России в 2023 году ожидается рост ВВП на уровне 2,8%. По итогам семи месяцев этого года, по оценке Минэкономразвития, динамика составила +2,1% год к году.

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Ранее, 18 сентября, в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент РФ Владимир Путин сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая экономическая ситуация устойчивая и сбалансированная.

В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что показатели российского ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста России.

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