В ООН спрогнозировали рост ВВП России на 2,2% в 2023 году
Россия стала одной из немногих стран «большой двадцатки», экономический рост которых ускорится в этом году. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023 год.
«Аналогичным образом среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями <…>», — отмечается в документе.
Исходя из экономических факторов, рост внутреннего валового продукта (ВВП) составит 2,2% и 2% в 2023 и 2024-мгодах соответственно.
В сентябре министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в России в 2023 году ожидается рост ВВП на уровне 2,8%. По итогам семи месяцев этого года, по оценке Минэкономразвития, динамика составила +2,1% год к году.
Ранее, 18 сентября, в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент РФ Владимир Путин сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая экономическая ситуация устойчивая и сбалансированная.
В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что показатели российского ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста России.