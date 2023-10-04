Авиация РФ сбила украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровской области
Украинский самолет МиГ-29 был сбит у Солдатского в Днепропетровской области. Об этом 4 октября сообщает Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказано в заявлении оборонного ведомства.
Также российские силы поразили склад боеприпасов 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Помимо этого у Шийковки Харьковской области была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.
«В районах населенных пунктов Купянск и Липцы Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны», — отметили в МО РФ.
Уточняется, что российские войска ликвидировали украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у населенного пункта Кринички в Николаевской области. Кроме того, был нанесен удар по складу боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Херсона.
Ранее в этот день в Минобороны также рассказали о нанесении ракетных авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении. Работу осуществили экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ.
До этого, 28 сентября, МО России сообщило о том, что российская авиация в воздушном бою сбила штурмовик Су-25 ВСУ в районе села Торецкое в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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