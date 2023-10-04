Врач назвала вызывающие сонливость продукты

Продукты, содержащие углеводы, магний и триптофан, могут вызывать сонливость у человека. Об этом 4 октября рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина.

По ее словам, сонливость из-за углеводов появляется из-за того, что после таких продуктов в крови повышается уровень сахара, после чего быстро падает.

«Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

Тананакина отметила, что триптофан содержится в твороге, индейке, молоке, орехах и семенах. Это аминокислота, которая является предшественником серотонина, — гормона, играющего важную роль в настроении и регуляции сна.

«Возможно, употребление пищи, содержащей триптофан, может увеличить уровень серотонина, что, в свою очередь,может привести к ощущению сонливости», — отметила врач.

Она также указала, что магний является важным минералом, участвующим в регуляции сна. Его низкий уровень может способствовать бессоннице и чувству усталости. Содержится магний в орехах, семенах, шпинате, авокадо, бананах и темном шоколаде.

Эндокринолог также предупредила, что вызывать сонливость способен алкоголь, однако его употребление имеет негативные последствия.

«Несмотря на то что алкоголь может помочь заснуть быстрее, он также может нарушить образцы сна, что приводит к более поверхностному и меньшему качеству сна. Поэтому, даже если вы чувствуете сонливость после употребления алкоголя, важно умерить его потребление и обратить внимание на создание здоровых привычек сна», — сказала Тананакина.

Она предупредила, что реакция на пищу является индивидуальной, так что продукты, вызывающие сонливость у одних, могут ни на что не влиять у других.

1 октября врач-терапевт Разият Чупанова рассказала о последствиях проблем со сном. По ее словам, тяжелое пробуждение может быть связано при сильном стрессе, депрессии, приеме некоторых препаратов и хронических болях. В таких случаях необходимо обратиться к врачу за консультацией.