Песков заявил о работе правительства по риску банкротства «Роснано» из-за долгов

Правительство РФ занимается решением финансовых проблем госкорпорации «Роснано». Об этом 4 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Всем известно, действительно, там есть проблемы. Это — вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров», — сообщил Песков в ответ на вопрос журналистов о необходимости спасения «Роснано», предупредившей о риске банкротства, передает «Газета. Ru».

Он отметил, что вопросы, которые касаются целесообразности финансирования, решаются на уровне правительства, поскольку там создаются такие предложения. При этом Песков не уточнил, хотят ли власти спасать компанию.

Ранее в этот день АО «Роснано» опубликовало отчет, где говорилось, что компания не может до конца года погасить долги собственными средствами. Отмечалось, что объем требований кредиторов эмитента (без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным эмитентом облигациям) значительно превышает стоимость имущества. По данным отчета на 30 июня 2023 года долг «Роснано» составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года. В декабре «Роснано» предстоит погасить 10 млрд рублей по выпуску биржевых облигаций.

Также в сентябре президент России Владимир Путин не исключил связь отъезда Анатолия Чубайса из РФ с финансовой дырой в «Роснано». На эту тему он высказался на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).