Москва выразила протест из-за учений Японии и США возле границ РФ

Министерство иностранных дел РФ выразило протест посольству Японии из-за проведения возле границ России совместных военных учений с США. Об этом в среду, 4 октября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Второго октября посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ России», — отметила она.

Захарова также добавила, что Москва выступает против проведения ряда аналогичных мероприятий, которые запланированы в период с октября по декабрь 2023 года.

По словам официального представителя МИДа, Москва предупредила Токио, что «безответственная политика» правительства Фумио Кисиды ставит страну на путь «опасной эскалации и напряженности» в регионе.

Ранее, 28 августа, стало известно, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Японии ракет класса «воздух – земля» с увеличенной дальностью поражения на сумму около $104 млн.

Отмечается, что Япония запросила у США до 50 ракет такого типа, а также сопутствующее оборудование, транспортную и техническую поддержку. В Пентагоне заверили, что продажа данных ракет не нарушит военного баланса в регионе.