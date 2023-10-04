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Собянин сообщил о завершении основных монтажных работ по строительству НКЦ

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Выполнен монтаж основных конструкций будущего Национального космического центра (НКЦ) в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 4 октября.

Чиновник осмотрел строящийся объект вместе с зампредом правительства РФ — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. НКЦ располагается на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.

По словам Собянина, строительство НКЦ активно продолжается по поручению президента России Владимира Путина. Уже завершены основные монтажные работы: строители смонтировали все 47 этажей здания и теперь приступили к фасадным и отделочным работам, к инженерии, пишет сайт kp.ru.

«Согласовываем техническое задание уже на технологическую часть. Так что, я надеюсь, в следующем году центр заработает в полном объеме», — добавил мэр.

Он выразил благодарность правительству РФ за поддержку проекта. По его словам, на территории НКЦ будет сконцентрирован весь технологический потенциал Москвы в космонавтике, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Строительство НКЦ стартовало в конце 2019 года, уточняет «Москва 24». В центре комплекса возводят высотную треугольную башню, которая напоминает ракету на стартовой площадке, отмечает телеканал «Звезда». В настоящее время объект выполнен на 62%. В работах задействованы порядка 2,1 тыс. человек. Также проект предусматривает создание технополиса, отмечает НСН.

В состав НКЦ войдут центральный офис, ситуационный центр «Роскосмоса», отраслевые институты и предприятия, а также современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры и центр диверсификации производства, пишет сайт aif.ru.

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В сентябре Сергей Собянин отдал поручение создать в Москве новые научные центры совместно с МГУ и «Роскосмосом». Так, на Новозаводской улице, дом № 12, строят комплекс зданий Национального космического центра. Его общая площадь превысит 250 тыс. кв. м. Кластер объединит различные профильные организации, сообщает телеканал «360».

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