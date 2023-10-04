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Захарова заявила о контактах с Баку по срокам присутствия миротворцев в Карабахе

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Сроки пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе будут определяться в контакте с Азербайджаном. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сроки и другие вопросы размещения российских миротворцев в регионе будет определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной с учетом ситуации на земле», — сообщила она на брифинге.

В настоящее время российский миротворческий контингент участвует в разоружении вооруженных карабахских формирований.

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Более половины населения покинули непризнанную республику

Минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

28 сентября лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

2 октября было объявлено, что процесс разоружения карабахских формирований подходит к концу. Военные сдают российским миротворцам военную технику и оружие.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

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