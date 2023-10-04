Прокуратура добилась решения о ликвидации свалки в Мурманске

Суд обязал ликвидировать скопление отходов на Териберской дороге в Мурманске. Работы организует министерство природных ресурсов и экологии региона.

Свалку выявили сотрудники природоохранной прокуратуры. В районе 22 км дороги из Мурманска в Териберку на территории лесничества скопились покрышки, аккумуляторы, строительные материалы, мебель, пластик и другие отходы. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать свалку. Исковое требование было удовлетворено. Теперь министерство обязано организовать и гарантировать очистку лесных участков.

В сентябре предприятие в Липецкой области обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей за загрязнение почвы. Скопление мусора заняло площадь около 3,3 тыс. кв. м. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 11 млн рублей.