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ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

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Фото: РИА Новости
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Российские силы ударом авиационной бомбы уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

Как отмечается, был поражен пункт управления ОТГ «Соледар». Его удалось обнаружить и подтвердить поражение благодаря спутниковым снимкам космической разведки.

«Система управления ОТГ «Соледар» выведена из строя», — сказано в сообщении.

Также сообщается о ликвидации до 50 военных и офицеров высшего командного состава украинской армии.

В публикации уточняется, что раненых командиров ВСУ доставили в аэропорт Жешув (Польша) для эвакуации в заграничные госпитали.

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Накануне Минобороны РФ показало кадры боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения Воздушно-десантных войск, уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.

Кроме того, 3 октября начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были уничтожены склад боеприпасов и скопление пехоты украинской армии в районе Новодонецкого и севернее Приютного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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