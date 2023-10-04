ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
Российские силы ударом авиационной бомбы уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал «Южный фронт».
Как отмечается, был поражен пункт управления ОТГ «Соледар». Его удалось обнаружить и подтвердить поражение благодаря спутниковым снимкам космической разведки.
«Система управления ОТГ «Соледар» выведена из строя», — сказано в сообщении.
Также сообщается о ликвидации до 50 военных и офицеров высшего командного состава украинской армии.
В публикации уточняется, что раненых командиров ВСУ доставили в аэропорт Жешув (Польша) для эвакуации в заграничные госпитали.
Накануне Минобороны РФ показало кадры боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения Воздушно-десантных войск, уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.
Кроме того, 3 октября начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были уничтожены склад боеприпасов и скопление пехоты украинской армии в районе Новодонецкого и севернее Приютного.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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