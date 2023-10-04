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Продажи новых автомобилей в РФ за девять месяцев выросли на 49%

Минпромторг: за девять месяцев в РФ продали более 900 тыс. новых автомобилей
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Продажи новых автомобилей на российском рынке с января по сентябрь 2023 года увеличились на 49% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 4 октября сообщается на сайте Минпромторга.

Ведомство отмечает, что всего за девять месяцев в России продали около 906 тыс. новых машин.

«В январе— сентябре 2023 года рынок новых транспортных средств составил 905 926 шт. (+49% относительно аналогичного периода 2022 года — 607 537 шт.)», — сказано в сообщении.

При этом 50% приходится на автомобили, изготовленные в России.

Уточняется, что за три квартала было продано 718,9 тыс. новых легковых машин, это на 48% больше, чем за такой же период 2022 года. Кроме того, продажи легкого коммерческого транспорта за январь—сентябрь 2023 года выросли на 27%, до 70,7 тыс. единиц. Электромобилей продали в 2,1 раза больше, чем в 2022 году, их количество составило 12,2 тыс. единиц.

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Ранее в этот день сообщалось, что продажи Lada выросли за три квартала. Так, за девять месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 242 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем за аналогичный показатель 2022 года.

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