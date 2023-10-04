Эксперты дали совет по уходу за ногтями

Специалисты рассказали о правилах ухода за ногтями, чтобы они росли здоровыми и крепкими. Как отмечает runews24.ru в среду, 4 октября, скорость роста ногтей у каждого человека индивидуальна, однако в среднем составляет порядка 3 мм в месяц для здоровых людей.

У пожилых, больных или ослабленных болезнью людей они растут медленнее.

Для того чтобы ногти были крепкими, эксперты советуют использовать качественный крем с увлажняющим и питательным действием, наносить его на руки следует минимум раз в день, а лучше после каждого мытья рук. Нелишним будет применять масло для кутикулы и масло для укрепления ногтей: в них содержатся необходимые питательные элементы, стимулирующие рост ногтей.

Помимо этого следует избавиться от вредной привычки грызть ногти или кожу вокруг них, поскольку это может сделать ногтевую пластину хрупкой и ломкой.

Немаловажно для здоровья ногтей делать маникюр правильно, не увлекаться полировкой ногтей, поскольку это сильно истончает ноготь. Не стоит совсем отказываться от полировки, однако делать слишком часто тоже не следует. Некоторые эксперты советуют вовсе не трогать кутикулу, потому что она защищает ногтевой матрикс от травм и инфекций.

Также эксперты призвали не отращивать слишком длинные ногти. Дело в том, что они не только мешают выполнять бытовые рутинные вещи, но также выше риск поломки: чем длиннее ноготь, тем больше нагрузки на его основание.

Также для здоровья ногтей важно правильное питание. Ногти становятся хрупкими, если им не хватает кальция, железа или цинка, истончаются при нехватке белка. Сбалансированное питание — залог крепких и здоровых ногтей для любого человека, заключили специалисты.

17 сентября врач-дерматовенеролог Ольга Латыпова призвала не употреблять алкоголь перед маникюром, поскольку это может привести к отслоению ногтя от мягких тканей — онихолизису. В первую очередь к онихолизису и ожогам ногтевых пластин может привести использование слишком мощной лампы. Кроме того, к факторам риска относятся высокий процент метакриловой кислоты в геле-лаке и нанесение праймера на кислотной основе.

В июне Ольга Латыпова в беседе с Life.ru предупредила, что самостоятельный непрофессиональный маникюр может привести к стафилококку. По ее словам, не следует самостоятельно снимать гель-лак, поскольку микротравмы в результате порезов становятся «входными воротами инфекции», в результате чего можно подхватить грибок или стафилококк, пишет RT. Кроме того, если делать маникюр неправильно, может сильно пострадать кутикула — самое уязвимое место на ногтевой пластине.

В июне дерматолог Юлия Галлямова перечислила болезни, которыми можно заразиться во время маникюра. По ее словам, при маникюре есть риск подхватить грибок и бородавки, а также ВИЧ и гепатит С, хоть вероятность последних и очень низкая, отмечает телеканал «360».

В июне прошлого года «Ридус» писал, что, если волосы и ногти стали тонкими и ломкими, а кожа потеряла эластичность, это говорит о том, что в организме недостаток белковых продуктов — мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, бобовых.

В феврале прошлого года доктор химических наук Дмитрий Мустафин признал лак для ногтей опасным для репродуктивного здоровья, так как в нем используется растворитель толуол, который при высыхании выделяет ядовитые испарения. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила, что лак для ногтей действительно может быть токсичным, однако в небольших количествах вредные вещества из лаков не проникают в организм, пишет НСН.

Ранее врач-терапевт Арина Жегалина предупредила, что проблемы с ногтями и волосами могут указывать на опасное заболевание — анемию. Оно характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови, сообщает телеканал «Звезда». Анемию могут вызвать дефицит железа в организме, а также нарушение работы ЖКТ и недостаточное потребление продуктов животного происхождения. Выявить заболевание поможет общий анализ крови.