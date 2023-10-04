Синоптик спрогнозировала дождь с мокрым снегом в выходные в Москве

В выходные москвичей ожидает холодная погода с температурными показателями не выше 9 градусов, а также дождь и мокрый снег. Об этом в среду, 4 октября, сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные дни у нас [в Москве] будет довольно холодная погода, то есть температурный режим будет ниже климатической нормы на 3–4 градуса. Мы будем находиться за холодным атмосферным фронтом, но холодный фронт еще будет проявлять и в субботу, и в воскресенье себя дождями различной интенсивности», — передает ее слова «РИА Новости».

Кроме того, в субботу также ожидается дождь от небольшого до умеренно, при этом в самой столице минимальная температура составит 3–5 градусов, а максимальная — 7–9 градусов.

В Московской области минимальная температура также будет колебаться от нуля до 5, в то время как максимальная составит 5–10 градусов.

По словам специалиста, в воскресенье местами возможна слабоотрицательная температура, при этом дневные показатели составят около 5 градусов. Также Позднякова отметила, что ожидается довольно плотный северо-западный ветер, средняя скорость которого будет 7–12 м/с.

Она также отметила, что погода с таким температурным режимом ниже климатической нормы на 3–4 градуса.

Ранее, 3 октября, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о заморозках до –1...–2 градусов в Москве и Подмосковье с субботы по понедельник. Он объяснил, что похолодание придет в столицу и область в ночь на субботу и будет повсеместным, а не фрагментарным.