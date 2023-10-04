В Ставрополе отменили концерт «Арии» за полтора часа до начала

Концерт группы «Ария» в Ставрополе отменили за полтора часа до начала. Шоу «Гость из царства теней» не состоялось из-за отсутствия согласования дирекцией ДКиС технических условий шоу.

«Мы никак не можем повлиять на ситуацию. Это произошло не по нашей вине. Организаторы не отчаиваются и пытаются найти новую дату проведения концерта. Просим сохранить билеты, они будут действительны», — обратились к поклонникам рокеры, их цитату приводит ИА StavropolMedia.

По словам музыкантов, команда организатора боролась до конца. Однако поклонники группы высказали свое недовольство в социальных сетях. Кто-то уже выезжал из дома, а кто-то уже ждал начала концерта возле ДК. Некоторые фанаты пишут, что ждали этого шоу 10 лет и ехали за 500 км.

«За час до начала сообщают об отмене. Вы в первый раз в тур поехали? За 35 лет неужели нельзя было научиться хоть немного уважать своего слушателя?» — пишут, в частности, пользователи.

В среду, 4 октября, рокеры должны выступить в Пятигорске, а 9 октября — в Ессентуках. В пятигорском ДК «София» слушателей заверили, что у них концерт «точно состоится».