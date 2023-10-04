Песков опроверг данные Politico о переговорах России с ЕС и США по Карабаху
Москва проводила контакты по Нагорному Карабаху, однако информация Politico о переговорах не соответствует действительности, заявил 4 октября в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что в материале Politico о якобы состоявшихся переговорах содержится большое количество неточностей и ошибок.
«Определенные контакты по Карабаху были, они действительно имели место, но это не те переговоры, о которых там написано», — уточнил официальный представитель Кремля.
Однако каких-либо других подробностей о состоявшихся контактах Песков не сообщил.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал появившееся ранее в этот день сообщение Politico о том, что должностные лица США, ЕС и России за несколько дней до начала операции Баку в Нагорном Карабахе якобы встретились в Турции для экстренных переговоров. Издание со ссылкой на источники уточнило, что встреча проходила 17 сентября в Стамбуле.
Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.
28 сентября лидер Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о планах России продолжать помогать Нагорному Карабаху.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.