Две трети социальных объектов Ульяновской области получили отопление

В Ульяновской области отоплением обеспечили почти 68% объектов социальной сферы. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на министерство ЖКХ и строительства региона.

Базарносызганский, Инзенский, Николаевский и Новоспасский районы на 100% обеспечили теплом больницы, детские сады и школы. В остальных районах работы продолжаются. Всего в Ульяновской области отопление подано в 345 школ, 443 медицинских учреждения и 302 детских сада.

Кроме того, отоплением обеспечены 1069 жилых домов. Это почти 20% от всех зданий.

Ранее в этот день сообщалось о начале отопительного сезона в Брянске. Запуск котельных займет пять дней в соответствии с графиком. Первыми начинают работу котельные, которые обеспечивают теплом социальные учреждения.