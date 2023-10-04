Мост через реку Вычегду отремонтируют в Коми

В Республике Коми определили подрядчика, который займется ремонтом моста через реку Вычегду на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Работы продлятся до октября 2024 года.

По данным ИА «Комиинформ», дорога соединяет Корткеросский и Усть-Куломский районы. Начальная стоимость контракта составляла 266,6 млн рублей. Подрядчик снизил стоимость ремонта до 258,6 млн рублей. В министерстве строительства и ЖКХ республики уточнили, что контракт с компанией из Санкт-Петербурга будет заключен в октябре.

Рабочим предстоит отремонтировать сооружение протяженностью около 500 м. Гарантийный срок на выполненные работы составит 10 лет.

В Воронежской области за 465,7 млн рублей будет выполнен ремонт моста через реку Битюг в Бобровском районе. Работы разделят на 12 этапов, которые продлятся до 31 октября 2024 года.