Турецкие сериалы стали летними лидерами «Триколор» по просмотрам

Турецкие сериалы и советские фильмы стали лидерами по просмотру минувшим летом, по данным оператора «Триколор».

«Российское и советское кино популярно среди зрителей каналов собственного производства оператора «День Победы», «Любимое», «Душевное». Успехом здесь пользовались фильмы «Дума о Ковпаке», «Грачи», «Пара из будущего». В лидеры летних просмотров вышли турецкие премьеры канала «Романтичное» — «Любовь не понимает слов» и «Госпожа Фазилет и ее дочери», — говорится в сообщении оператора.

Директор по производству контента компании «Триколор» Марина Гаспарян отметила, что ностальгический интерес к советскому кино и популярность сериалов из Турции, Филиппин, Аргентины и Мексики являются устойчивым трендом, который наблюдается продолжительное время.

«Эти данные можно с уверенностью экстраполировать на всю страну, ведь наши клиенты живут в каждом регионе России. Именно поэтому мы запускаем еще два собственных канала с востребованным контентом — «Советская киноклассика» и «Лавстори», — отметила Гаспарян.

В сентябре на канале «Романтичное» стартовали две сериальные премьеры — турецкий проект «Алп-Арслан: Великий Сельджук» и филиппинский «Люблю тебя, незнакомец».

Также летом зрители федеральных каналов отдавали предпочтение мелодрамам телеканала «Россия» и остросюжетным детективам на НТВ. Лидером просмотра стала спортивная драма «Мистер Нокаут».

«Среди молодежи популярностью пользовался контент каналов «Рен ТВ» и ТНТ — сериалы «Библиотекарь», «Колотушка», «Как я стал русским». В тренде оставались документальные фильмы, расследования, музыкальные и дискуссионные шоу», — отметила пресс-служба «Триколор».

Суммарные просмотры онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» летом выросли почти на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Зрители отдавали предпочтение зарубежному контенту. Среди полнометражных кинокартин первые строчки заняли детские франшизы про богатырей и остросюжетные фильмы «Дочь волка», «13 минут», «Смерть в Прерии». Турецкие премьеры заняли семь позиций из 20 в топ-20 программ, а в лидерах остается сериал «Игра престолов».