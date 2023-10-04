Американист назвал возможного кандидата на пост спикера палаты представителей США

Место бывшего спикера палаты представителей США Кевина Маккарти может занять лидер партии республиканцев Стив Скализ, однако это станет плохой новостью для Украины. Такое мнение в разговоре с «Известями» 4 октября выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Он и для правых компромиссная фигура, и для истеблишмента. Если он станет спикером, то это будут, конечно, очень плохие новости для украинских лоббистов», — считает политолог.

Дудаков объяснил это тем, что Скализ является довольно активным критиком Киева и указывает на причастность украинцев к коррупции.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены впервые в истории Штатов проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти. Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэттла Гетца, который обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

Временно исполняющим обязанности спикера был назначен республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Его кандидатуру предложил сам Маккарти.

До этого, 30 сентября, Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023 года), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в Штатах была предотвращена приостановка работы правительства.

При этом 29 сентября телеканал CNN со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Белый дом призвал спикера палаты представителей США Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Украины.