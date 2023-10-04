В отношении директора музыкальной школы имени Глиэра возбудили дело за взятки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора московской музыкальной школы имени Глиэра Арнольда Штейнгауэра. Он обвиняется в получении взяток с сотрудников школы. Об этом 4 октября сообщил источник «Известий».

По версии следствия, директор выписывал максимальные премии учителям, после чего вымогал у них более половины суммы премии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 («Получение взятки»).

Ранее, в январе, источник «Известий» сообщил, что на преподавателя МГТУ им. Н.Э. Баумана возбудили уголовное дело о получении взяток от студентов. Следователям удалось подтвердить шесть таких случаев. Отмечалось, что он брал со студентов по 20 тыс. рублей за помощь в учебе.