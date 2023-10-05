Миссия наставника

Начну с цитаты: «Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело». Эти слова Антона Чехова свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что учитель — это не столько профессия, сколько миссия и призвание. И, возможно, именно осознание такой миссии заставляет, а скорее даже мотивирует многих молодых людей выбирать эту ответственную и столь важную профессию.

Одновременно сложность и значимость этой профессии заключаются в том, что результаты работы никогда нельзя зафиксировать в моменте — они видны только по достижениям учеников спустя годы. Труд педагога, его терпение, выдержка и самоотдача прямо влияют на то, кто покинет стены школ, колледжей, университетов. Если будущее страны — молодежь, то формируют это будущее прежде всего наши учителя.

Давние традиции

Слово «учитель» в пространстве русского языка вызывает безоговорочное уважение. Все потому, что традиции учительства, а в широком смысле наставничества уходят в нашей стране в глубокую древность. В Средние века, когда знания и просвещение на Руси были сосредоточены в основном в монастырях, системообразующую роль в воспитании и наставлении молодых людей играли старцы-монахи, которых называли так не в силу возраста, но в силу богатого духовного и жизненного опыта.

Традиции наставничества с годами трансформировались, но суть осталась неизменной. Где-то с XVIII века родители всегда стремились приставить к детям педагога, который не только бы учил грамоте, но и прививал некие ценностные ориентиры.

Традиции продолжились и в прошлом веке. В первые годы советской власти появляется программа ликвидации безграмотности, так называемый ликбез. А в конце 1950-х при введении всеобщего среднего образования возникает огромная потребность в формировании института наставников, без которых невозможны были качественные рывки в различных сферах. Опытные рабочие, мастера, инженерно-технические специалисты готовили молодых людей на производстве, в профессионально-технических училищах. Нередко наставниками становились Герои Социалистического Труда.

Поэтому смысл Года педагога и наставника, который отмечается в 2023 году в нашей стране, имеет глубокие и славные традиции, насчитывающие не одну сотню лет.

Жажда знаний

Тенденция последних лет красноречиво свидетельствует о том, что профессия учителя становится одной из самых престижных. В 2023 году педагогические направления вошли в топ-3 самых популярных среди абитуриентов вузов.

В марте этого года российское общество «Знание» и ВЦИОМ провели любопытный опрос. Согласно его результатам, в жизни 78% россиян старше 14 лет есть человек, которого они могут назвать своим наставником. Чаще всего эту роль в жизни наших сограждан играют родители, бабушки, дедушки, опекуны — 38%. А вот второй по популярности ответ — школьные учителя и преподаватели в вузе. Их считает своим наставником каждый третий житель нашей страны (32%). Российская молодежь в возрасте 16–35 лет и вовсе упоминает членов семьи и педагогов как наставников с одинаковой частотой (по 34%).

О чем это говорит? О том, что подрастающие поколения прекрасно понимают: обладание знаниями и умение их применять — это, возможно, не самый быстрый путь к успеху, но самый надежный. И чтобы получить знания, ребята тянутся к своим учителям. К учителям, которые сегодня не только обучают ремеслу, не только становятся проводниками в профессию, но олицетворяют собой поведенческий и моральный пример.

Ответ на вызовы

В 1943 году в СССР была создана Академия педагогических наук. Казалось бы, стране нужны танки и самолеты. Зачем заниматься педагогикой? Но даже в самые острые моменты Великой Отечественной войны присутствовало осознание важности просветительской деятельности, образования, науки. А всего через два года после окончания войны, в 1947-м, появилось Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Люди, стоявшие у истоков формирования главной просветительской организации, понимали, что восстановление страны, ее развитие и ответ на новые вызовы холодной войны зависят от кадров, которые «решают все».

Сегодня нашу страну вновь проверяют на прочность. Россия находится в условиях тотального внешнего воздействия, в особенности на молодые умы. А в силу психологических и возрастных особенностей именно молодежь наиболее восприимчива и уязвима к разного рода информационным манипуляциям. Этим пытаются воспользоваться наши противники.

Как мы этому противостоим? Понимая, что против страны развязана информационная война, мы начали формировать особый и системный подход к передаче знаний: в 2021 году перезапущена работа главной просветительской организации страны — общества «Знание», открыт круглогодичный образовательный центр знаний «Машук», содержательно сформирован курс для студентов «Основы российской государственности». И в этом подходе ключевую роль играют именно люди — учителя, преподаватели, лекторы, просветители.

Раньше, когда информацию было сложно найти, важнее всего было донести знания до человека. Сейчас это гораздо проще: знания на любую тему оцифрованы, информацию можно получить буквально в считаные минуты. Открытым при этом остается вопрос о том, найдет ли человек то, что ему нужно, и будет ли оно достоверным; хватит ли ему мотивации и энтузиазма для того, чтобы углубиться в тему.

Именно в сопровождении каждого человека в этих поисках, на мой взгляд, и состоит миссия современного учителя — наставника.

Есть такая восточная мудрость «Если твои планы рассчитаны на год — сей просо, если на десятилетия — сажай деревья, если на века — воспитывай людей». Успех России в XXI веке прямо сейчас формируется в каждой школе, в каждом колледже, в каждом университете — по всей стране. И его основы закладывают учителя и преподаватели! Поклон им и уважение! С Днем учителя!

Автор — генеральный директор Российского общества «Знание»