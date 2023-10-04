Отопительный сезон стартовал в Псковском районе

В Псковском районе Псковской области стартовал отопительный сезон. Об этом районная администрация сообщает 4 октября в своем Telegram-канале.

«Поэтапную подачу тепла в детские сады и школы начинаем сегодня, 4 октября. В жилые дома тепло начнет поступать с 5 октября», — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании завершили подготовку к отопительному сезону в срок, пишет Псковское агентство информации. Объекты, расположенные на территории района, уже могут подавать заявки на подачу тепла.

С 4 октября отопительный сезон также стартовал в Брянске. Запуск городских котельных займет пять дней в соответствии с графиком.