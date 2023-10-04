Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 4 октября, допустила, что Евросоюзу может понадобиться ядерная Украина.

«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. Базовые вещи не могут контролировать», — заявила она.

Захарова напомнила, что в странах Евросоюза у власти находятся такие люди, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а значит нельзя исключать намерения ЕС получить ядерную Украину.

«Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали [президента Украины Владимира] Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — резюмировала официальный представитель МИД РФ в эфире радио Sputnik.

19 февраля 2022 года Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности допустил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, закреплявший за Украиной среди прочего безъядерный статус.

5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие и восстановить ядерный арсенал. Однако он отметил, что в мире были прецеденты, когда такое вооружение передают союзники.

В середине июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, очень опасны. По его словам, Москва не может игнорировать этот факт.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил в июне, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. Он напомнил, что США — единственное государство в мире, которое применило данное вооружение против неядерного государства, тем самым создав прецедент.