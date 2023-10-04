Politico раскрыл тему переговоров России с ЕС и США по Карабаху

Должностные лица США, ЕС и России за несколько дней до начала операции Баку в Нагорном Карабахе встретились в Турции для экстренных переговоров. Об этом 4 октября пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата, знакомого с ходом обсуждений.

Согласно информации источника, встреча проходила 17 сентября в Стамбуле. Участники переговоров хотели оказать давление на Азербайджан с целью прекратить девятимесячную блокаду Карабаха и возобновить конвои с гумпомощью из Армении.

США представлял Луи Боно, старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе, ЕС направил Тойво Клаара, своего представителя в регионе. Тем временем от России в Стамбул поехал Игорь Ховаев, специальный посланник президента России Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий. 28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о планах России продолжать помогать Нагорному Карабаху.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.