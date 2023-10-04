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МОК не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр – 2024

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Россиян не допустили до участия в IV зимних юношеских Олимпийских играх, сообщила 3 октября газета «Советский спорт» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

«Если говорить о зимних юношеских Играх-2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — ответили в комитете на запрос издания.

Турнир пройдет с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее. Будет разыгран 81 комплект медалей в 15 видах спорта. Участие в соревнованиях примут около 1,9 тыс. спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет.

Огонь IV зимних юношеских Олимпийских игр зажгли 3 октября на стадионе Игр 1896 года в Афинах.

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В конце сентября исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с Вооруженными силами и органами безопасности.

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