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Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Гдове Псковской области

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В городе Гдов в Псковской области в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел вечером во вторник, 3 октября, на улице Псковской. Огонь повредил в жилом доме помещение кухни, кровлю, само здание оказалось закопчено.

На месте тушения было обнаружено тело погибшей женщины 1970 года рождения. Предварительной причиной возгорания в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

Отмечается, что от огня удалось спасти хозяйственную постройку. Обстоятельства устанавливаются.

Утром того же дня в Орске (Оренбургская область) случился пожар в многоквартирном доме. В результате погибла женщина.

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