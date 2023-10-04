Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Гдове Псковской области
В городе Гдов в Псковской области в результате пожара в жилом доме погибла женщина. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел вечером во вторник, 3 октября, на улице Псковской. Огонь повредил в жилом доме помещение кухни, кровлю, само здание оказалось закопчено.
На месте тушения было обнаружено тело погибшей женщины 1970 года рождения. Предварительной причиной возгорания в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.
Отмечается, что от огня удалось спасти хозяйственную постройку. Обстоятельства устанавливаются.
Утром того же дня в Орске (Оренбургская область) случился пожар в многоквартирном доме. В результате погибла женщина.