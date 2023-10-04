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ЕС продолжит работать со Словакией по вопросам помощи Украине

Мишель: ЕС продолжит работать со Словакией по вопросам помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer
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Европейский союз (ЕС) продолжит работать со Словакией по вопросам помощи Украине. Об этом 4 октября заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Будем работать с правительством Словакии и учитывать все опасения и соображения, как делаем и со всеми другими правительствами», — сказал он газете Corriere della Sera.

Мишель отметил, что в прошлом году из-за выборов в Италии также ожидалось, что Рим прекратит поставку оружия Киеву, однако этого не произошло.

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Ранее, 2 октября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов сообщил «Известиям», что победа на выборах в Словакии оппозиционной партии Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer) может сказаться на помощи Украине от многих европейских стран.

До этого, 30 сентября, бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек заявил «Известиям», что, если Smer победит на выборах, страна сможет наладить отношения с Россией. По его мнению, в случае улучшения отношений с Россией экономическая ситуация в стране улучшится.

До этого, 26 сентября, бывший премьер Словакии заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии после передачи Украине военной техники. Если партия Smer победит на парламентских выборах и сформирует правительство, то, по словам Фицо, военная помощь Украине прекратится. Политик дополнил, что такое содействие приводит лишь к гибели людей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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