Мертвую девушку обнаружили в квартире в центре Биробиджана

Девушку без признаков жизни обнаружили в квартире дома в центре Биробиджана днем во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба главка МЧС по Еврейской автономной области.

На место происшествия вызвали спасателей. Чтобы проникнуть в помещение, им пришлось вскрыть дверь. В жилище они обнаружили тело девушки.

Как отмечает ИА ЕАОMedia, другие подробности случившегося не сообщаются.

Ранее в октябре сообщалось, что туристка из Москвы умерла во время купания в банном чане на Камчатке. Она принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения.