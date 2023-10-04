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Писториус со злостью ответил на предложение договориться с Россией по Украине

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Министр обороны Германии Борис Писториус 3 октября во время разговора с жителями страны разозлился на призывы договориться с Россией, чтобы разрешить конфликт на Украине. Трансляция мероприятия велась на сайте правительства ФРГ.

Так, мужчина, обратившись к министру, в начале реплики предупредил, что хочет задать вопрос, который в Германии «вообще нельзя задавать». На что Писториус сказал, что задавать можно любые вопросы.

«Это вы так говорите», — отреагировал мужчина в ответ.

После чего немец спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не решился на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине перед тем, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Мужчина обратил внимание на то, что российский лидер несколько раз предлагал переговоры, но немецкие СМИ об этом молчали.

Ведущая прервала мужчину, указав на то, что времени почти не осталось. Мужчина в ответ на это заявил, что у него есть право выражать свое мнение.

«Простите, у вас нет права. Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — высказался в ответ Писториус.

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13 июня Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, и решение этих проблем находится в руках Запада. Он отметил, что в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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