Захарова заявила о реабилитации нацизма в Германии

В Германии идет процесс реабилитации нацизма. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Похоже, германское руководство забыло уроки истории, хотя должно их помнить лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, где бы это все ни происходило. Но мы видим обратное», — сказала она на брифинге.

По ее словам, Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом.

«И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом», — указала Захарова.

Ранее, 27 сентября, Захарова назвала позорным явлением молчание и отказ «великих держав» Запада от официального осуждения чествования с овациями в парламенте Канады служившего в дивизии СС «Галиция» 98-летнего нациста Ярослава Хунки.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.