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На востоке Москвы в 2023 году реализовали более 10 проектов благоустройства

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Свыше 10 проектов по благоустройству реализовали в Москве с начала 2023 года. Об этом в среду, 4 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Все эти проекты приносят большую пользу жителям и повышают комфорт городской среды на востоке Москвы», — приводит слова мэра телеканал «360».

В частности, в районе Косино-Ухтомский был благоустроен парк у Святого озера.

«Это излюбленное место для прогулок и отдыха местных жителей, которому не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок», — отметил чиновник.

В северной части парка обустроили поляну с шезлонгами, футбольное поле с искусственным газоном, а также игровую площадку с комплексом-кораблем и веревочным городком, пишет НСН. Также было выполнено благоустройство прибрежной территории Белого и Черного озер.

Кроме того, специалисты привели в порядок зону вблизи улицы Медведева, а также благоустроили центральную улицу в Новокосино. Преобразилась Новокосинская улица. Теперь, въезжая в район, можно увидеть арт-объект в виде шара, отмечает «Москва 24».

На месте пустыря в районе Соколиная Гора создали пространство для игр и спорта, пишет RT.

Отмечается, что в ходе работ по благоустройству на востоке города обустроили дополнительные спортивные тренажеры и игровые комплексы. Также были установлены новые фонари уличного освещения, обустроены пешеходные зоны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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В сентябре в Москве открыли новый парк в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях столичного района Нагатино-Садовники. Проект охватил площадь в 22 га, куда вошла реконструкция русла реки, создание прогулочных маршрутов, лестничных спусков и пешеходных мостов.

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