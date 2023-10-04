Аграрии Пензенской области намолотили 3,1 т зерна

Аграрии собрали урожай на 96% посевных площадей в Пензенской области. Всего намолочено 3,1 млн т зерна.

По словам министра сельского хозяйства региона Романа Калентьева, средняя урожайность составляет 38,7 ц с 1 га. Это ниже уровня 2022 года, однако превышает среднюю урожайность за пять лет. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

В регионе еще предстоит сбор поздних культур. В их числе — кукуруза, сахарная свекла и подсолнечник.

В Оренбургской области с 29 сентября ввели режим ЧС регионального характера в связи с гибелью урожая. Сельскохозяйственные посевы на площади 400 тыс. га пострадали из-за обильных осадков и жары летом.