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В МИЦ «Известия» рассказывают о лидерах и лучших региональных практиках устойчивого развития. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 4 октября, проходит презентация доклада экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН на тему «Регионы и города России: устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2023».

Какие регионы и города России вошли в число лидеров рейтингов и индексов устойчивого развития 2023? Какие новые практики взаимодействия на территориях присутствия развивают компании — лидеры ESG-повестки? Как развивается зеленое финансирование в России и что оно дает регионам?

К участию приглашены:

  • Борис Пейчев, начальник управления развития конкуренции Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
  • Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН;
  • Сергей Воропанов, мэр Вологды;
  • Ирина Жуйкова, директор Департамента социальной политики компании Норникель;
  • Елена Зленко, 2018-2023 гг. заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
  • Лариса Петренко, доцент Тюменского индустриального университета, эксперт Научного общества «Зеленая экономика и финансы»;
  • Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ;
  • Анастасия Федотова, руководитель Дирекции по ESG Сбербанка.
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