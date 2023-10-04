В МИЦ «Известия» рассказывают о лидерах и лучших региональных практиках устойчивого развития. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают о лидерах и лучших региональных практиках устойчивого развития. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 4 октября, проходит презентация доклада экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН на тему «Регионы и города России: устойчивое развитие и социально-экологические приоритеты в управлении 2023».
Какие регионы и города России вошли в число лидеров рейтингов и индексов устойчивого развития 2023? Какие новые практики взаимодействия на территориях присутствия развивают компании — лидеры ESG-повестки? Как развивается зеленое финансирование в России и что оно дает регионам?
К участию приглашены:
- Борис Пейчев, начальник управления развития конкуренции Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН;
- Сергей Воропанов, мэр Вологды;
- Ирина Жуйкова, директор Департамента социальной политики компании Норникель;
- Елена Зленко, 2018-2023 гг. заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
- Лариса Петренко, доцент Тюменского индустриального университета, эксперт Научного общества «Зеленая экономика и финансы»;
- Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ;
- Анастасия Федотова, руководитель Дирекции по ESG Сбербанка.