Российские силы пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, 4 октября сообщило Минобороны РФ.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ», — говорится в Telegram-канале российского военного ведомства.

По данным Минобороны, десантная группа направлялась в сторону мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Информации о том, уничтожены диверсанты или нет, не приводится.

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей.

В ночь на 10 сентября силы российской авиации ликвидировали три военных катера ВСУ возле острова Змеиный в Черном море. Американские суда Willard Sea Force с десантом ВСУ на борту направлялись в сторону крымского побережья.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.