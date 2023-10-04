МВД России объявило в розыск создателя «Грузинского легиона» Мамулашвили

Создатель «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили, участвующий в военных действиях на стороне Украины, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из соответствующей базы МВД РФ 4 октября.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Однако по какой именно статье УК РФ, не уточняется.

«Установочные данные: пол: муж, национальность: грузин, дата рождения: 22.04.1978, место рождения: ГССР, город Тбилиси», — сказано в ориентировке.

28 июля стало известно, что Мамулашвили заочно привлечен к уголовной ответственности в рамках дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в СК РФ, на тот день более 70 наемников из числа легиона были привлечены к уголовной ответственности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.