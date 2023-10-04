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Около 200 тыс. жителей Тверской области вакцинировались против гриппа

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Вакцинацию против гриппа в Тверской области прошли больше 200 тыс. человек. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога минздрава региона Александра Раздорского.

По словам специалиста, в области практически израсходовали первую партию доз вакцины, четверть из которых предназначалась для детей. Кроме того, в конце прошлой недели регион получил партию детской вакцины «Совигрипп» в размере почти 56,6 тыс. доз. Ожидается, что план вакцинации будет выполнен к 1 декабря.

Раздорский уточнил, что вакцина ежегодно обновляется с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Препарат действует в течение года. На текущий момент случаи гриппа в Тверской области не выявлены. Эпидемиолог рекомендует прививаться гражданам из групп риска.

«Традиционно в это число входят дети дошкольного и школьного возрастов, работники сферы здравоохранения, социального обслуживания, а также пожилые люди, особенно старше 60 лет. В группе риска находятся люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, в первую очередь с болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — отметил Раздорский.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 25%. На вирусы гриппа приходится лишь 1,1% заболеваемости.

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