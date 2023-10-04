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Женщина впала в кому после резкого торможения автобуса в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Женщина впала в кому после того, как автобус, в котором она ехала, резко затормозил из-за пьяного пешехода. Об этом 4 октября рассказала «Известиям» ее дочь Мария Полибина.

По ее словам, женщина разговаривала с родственницей по телефону, когда зашла в автобус. Оплатив проезд, она направилась к сиденьям.

«Автобус тронулся. Там рядом есть пешеходный переход, и в это время через дорогу перебегал пьяный мужчина. Водитель затормозил резко, прямо на пешеходном переходе», — рассказала ее дочь.

От резкого торможения женщина упала, ударилась головой о твердую поверхность и потеряла сознание. Она получила черепно-мозговую травму, две гематомы и перелом черепа. За ее жизнь теперь борются врачи.

«Приехала скорая, забрала маму, а водитель и мужчина пьяный остались сидеть в автобусе. Сказали, якобы будут ждать ГАИ», — сказала Полибина.

Обо всем произошедшем она узнала от пассажирки, которая по телефону пересказала родственнице события в автобусе. Она обратилась в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

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31 июля сообщалось, что в Пензе будут судить 55-летнего водителя автобуса, который не закрыл дверь во время движения. В результате из салона выпала 74-летняя женщина и сломала бедренную кость. Водитель уехал с места происшествия.

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