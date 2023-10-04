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В Лондоне назвали столкновение с ловушкой причиной «аварии» с китайской АПЛ

DM: подлодка ВМС Китая могла попасть в ловушку для британских судов
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Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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«Авария» с китайской атомной подлодкой, которая якобы произошла в Тайваньском проливе, могла произойти из-за попадания в ловушку для британских судов. Об этом 3 октября сообщает газета Daily Mail со ссылкой на секретный отчет британской разведки.

«Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствиями», — говорится в материале.

Отмечается, что ловушки используются ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок США и союзников.

По информации газеты, в результате произошел сбой в системе подачи кислорода. В результате погибли 55 моряков.

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В конце августа в СМИ появилась информация о том, что атомная подводная лодка ВМС Китая 093 Shang потерпела крушение. При этом официальный представитель минобороны КНР У Цянь опроверг данные сообщения, на Тайване также заявили, что не обнаружили доказательств аварии.

В июне 2023 года в Атлантическом океане затонул батискаф «Титан», который отправился к обломкам «Титаника». На борту находились пять человек, все они погибли.

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