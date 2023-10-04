Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ

Около 500 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России находятся в украинском плену, об этом 4 октября в эфире «Соловьев Live» рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что украинская сторона не предоставляет информацию о находящихся военных в плену, а найти их данные довольно сложно. Глава региона дополнил, что число украинских военных в российском плену превышает в несколько раз.

«Цифра не сопоставима», — сказал Пушилин.

По его словам, украинские военнопленные находятся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России.

До этого, 30 сентября, пленный военнослужащий ВСУ сообщил, что в украинской армии насчитываются десятки дезертиров. Он отметил, что на дезертирство решаются солдаты, которые уже побывали в бою и увидели, что происходит на фронте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.