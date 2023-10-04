Отопительный сезон стартовал на территории Брянска

Отопительный сезон начинается в Брянске с 4 октября. Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Макаров.

По данным NASHBRYANSK.RU, запуск котельных займет пять дней в соответствии с графиком. Первыми будут запущены котельные, которые обеспечивают отоплением социальные учреждения. Кроме того, две недели займут пусконаладочные работы на внутридомовых системах.

Всего в Брянске во время отопительного сезона будут работать 339 котельных.

В Хабаровском крае отопительный сезон начался 3 октября. К запуску подготовлены все региональные ТЭЦ.