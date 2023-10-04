Геймеров из Магадана пригласили на турнир по Dota2
В Магадане стартовала регистрация на турнир по компьютерной игре Dota2. Она продлится до воскресенья, 8 октября, сообщает ИА MagadanMedia.
В битве могут принять участие все желающие от 14 лет. Призовой фонд — 100 тыс. рублей.
Онлайн-стадия пройдет с 9 по 13 октября. Lan-полуфиналы и матч за 3-е место — 15 октября. Финал с онлайн-трансляцией в большом зале МЦК состоится 19 октября.
Турнир организован при поддержке регионального министерства цифрового развития и ПАО «Ростелеком».
Ранее, в октябре, «Известия» писали, что в России вышел документальный сериал «История российских компьютерных игр» в девяти эпизодах. Комментируют эти вехи известные представители отрасли.